В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

В Алтайском крае в районе аэродрома Старобелокуриха, который находится недалеко от города-курорта Белокуриха, на землю рухнул легкомоторный самолет. В авиакатастрофе пострадали пилот и пассажир воздушного судна.

- ЧП произошло примерно в 11 часов утра по местному времени, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. - Об авиапроисшествии сообщил очевидец и на место сразу выдвинулись спасатели, сотрудники полиции и медики. В снегу в районе аэродрома был обнаружен легкомоторный самолет "Аэропракт А-22", который совершал экскурсионный полет.

На его борту находились два человека - пилот и пассажир. Спасателям удалось их деблакировать и извлечь из разрушенного корпуса самолета. Оба пострадавших госпитализированы в Центральную больницу города Белокурихи.