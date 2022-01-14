В Новосибирской области создадут новую модель поликлиники и стационара

В новосибирском здравоохранении внедряют новую модель поликлиники и стационара, призванную создать комфортные условия для жителей и медперсонала. Новый подход реализуется на базе Центральной городской больницы (ЦГБ) Бердска.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, работа усилена поставкой современного цифрового оборудования по нацпроекту "Здравоохранение".

- При планировании реализации национальных проектов отдельное внимание правительство Новосибирской области и региональный минздрав уделили здравоохранению Бердска. Мы понимаем, что это крупное муниципальное образование и его жители должны получать максимальную специализированную помощь и все виды диагностики непосредственно в городе, - отметила замминистра.

В ведомстве сообщили, что разработана дорожная карта, ЦГБ участвует практически во всех направлениях нацпроекта, в программе модернизации первичного звена.

За последние несколько лет в Бердске выполнен значительный объем работ по реконструкции комплекса ЦГБ. Проведен капремонт двух детских поликлинических отделений, здания поликлиники, модернизирована стоматологическая помощь. Для системы централизованной подачи кислорода в инфекционном госпитале и в хирургическом корпусе установлены два газификатора. Недавно начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) - с его возможностями в первые рабочие дни нового года ознакомился губернатор Андрей Травников.

Благодаря открытию ЦАОП в Бердске в этом году впервые появился собственный аппарат МРТ и другое современное оборудование, которое можно использовать и для нужд стационара.

Главный врач ЦРБ Бердска Алла Дробинская отметила, что с созданием ЦАОП решались задачи по укреплению кадрового потенциала. Налажено взаимодействие со школами, медицинским колледжем, есть "целевики", которые должны будут вернуться в Бердск. В ЦАОП приняты новые сотрудники.

В качестве примера комплексной модернизации Елена Аксенова назвала работу стоматологического отделения бердской горбольницы. Здесь проведен ремонт, отделение полностью переоснащено современным оборудованием, доукомплектован штат, при этом ряд специалистов пришли из частных клиник. Пересмотрена система записи на прием: теперь к врачу можно записаться дистанционно, а с неотложными случаями прием проводится день в день.

Заместитель министра сообщила, что перед коллективом ЦГБ стоит задача по развитию первичной медицинской помощи, изменению подходов к оказанию терапевтической помощи и предварительной записи.