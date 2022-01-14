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14.01.2022 16:57
Рубрика: Культура

Как в 2023 году отметят столетие Расула Гамзатова

Текст: Наталья Соколова
Более 70 событий запланировано в рамках празднования 100-летия писателя Расула Гамзатова. Как сообщили в пресс-службе правительства Дагестана ТАСС, более 8,8 млрд рублей будут потрачены на юбилей.

В Махачкале будет проведен ремонт проспекта имени Расула Гамзатова, также запланировано создание спектакля "Остров женщин" по поэме Гамзатова с последующим его показом в регионах России, в Кремлевском дворце пройдет большой концерт, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут выставки дагестанских художников.

Фото: Анатолий Сергеев-Васильев/РИА Новости
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В план также входит реставрация объекта культурного наследия "Крепость" в селе Арани Хунзахского района, реконструкция памятника "Белые журавли", историко-краеведческого музея в селе Хунзах, ремонт Русского драматического театра имени М. Горького, ремонт Аварского музыкально-драматического театра им. Г.Цадасы.

Автор книг "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения", "Горянка" родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года, в Москве закончил Литературный институт. Многие стихотворения Гамзатова стали песнями. Сначала их исполняли в Дагестане, а в 1960-х они стали популярны во всем Советском Союзе. Их пели Анна Герман, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Марк Бернес, Вахтанг Кикабидзе, София Ротару и другие.

Советский композитор Ян Френкель написал музыку на стихи Расула Гамзатова "Журавли". Так родилась песня, которую исполнил Марк Бернес. Она звучала на радио, на телевидении, образ журавлей - павших воинов - увековечивали в памятниках, автору приходили письма с откликами из разных уголков страны и мира. Песня стали символом памяти о солдатах, которые не вернулись с Великой Отечественной войны.

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