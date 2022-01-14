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14.01.2022 17:36
Рубрика: Общество

В России будет создано восемь экотехпарков

Текст: Алексей Дуэль

Первый из восьми экотехпарков, которые займутся переработкой отходов, будет построен в Ставропольском крае. Об этом заявила в своем выступлении на Гайдаровском форуме вице-премьер Виктория Абрамченко.

Абрамченко назвала цену экономики замкнутого цикла

"Модель работы технопарков следующая: государство готовит площадку с инженерной инфраструктурой и приглашает резидентов на эту площадку, для того чтобы там заниматься применением разных технологий утилизации товаров и упаковки", - сказала вице-премьер.

В ходе форума Абрамченко заручилась обещанием представителя компании Coca Cola стать резидентом одного из создаваемых парков. Там она вместе с ППК "Российский экологический оператор" сможет создать необходимые мощности для переработке бутылок и банок из-под своих напитков, объяснила зампред правительства.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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