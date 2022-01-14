В России будет создано восемь экотехпарков

Первый из восьми экотехпарков, которые займутся переработкой отходов, будет построен в Ставропольском крае. Об этом заявила в своем выступлении на Гайдаровском форуме вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Модель работы технопарков следующая: государство готовит площадку с инженерной инфраструктурой и приглашает резидентов на эту площадку, для того чтобы там заниматься применением разных технологий утилизации товаров и упаковки", - сказала вице-премьер.

В ходе форума Абрамченко заручилась обещанием представителя компании Coca Cola стать резидентом одного из создаваемых парков. Там она вместе с ППК "Российский экологический оператор" сможет создать необходимые мощности для переработке бутылок и банок из-под своих напитков, объяснила зампред правительства.