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14.01.2022 11:52
Рубрика: Общество

Врачи спасли девочке руку, попавшую в лопасть винта лодки

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Санкт-Петербургский педиатрический университет Фото: Санкт-Петербургский педиатрический университет
Фото: Санкт-Петербургский педиатрический университет

Петербургские ангиомикрохирурги спасли руку девочки, которая попала в лопасти винта аэролодки. Ребенка оперировали 11 часов, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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ЧП произошло в декабре. Семья каталась по замерзшему Малому Волховцу. 12-летняя девочка вышла из лодки и оказалась рядом с пропеллером. Ее рука попала в механизм. Взрослые до сих пор поражаются, как это могло случиться, ведь там стоит защитная сетка.

Девочку доставили в детскую областную больницу Великого Новгорода и диагностировали ампутационную травму левой руки с множественными повреждениями. Пострадали почти все пальцы. Ребенка срочно переправили в Петербург на реанимационном автомобиле, погодные условия не позволили подняться в воздух санитарному вертолету.

Детские хирурги Роман Полозов и Антон Волков постепенно восстанавливали кровоснабжение, двигаясь от основания кисти. Ребенку потребовалась аутовенозная пластика: значительный дефект лучевой артерии заместили фрагментом подкожной вены пациентки. Врачи в буквальном смысле боролись за каждый миллиметр жизнеспособной ткани.

Девочке сохранили руку. Но предстоит долгая реабилитация. Как говорит микрохирург Роман Полозов, острый период еще не закончился, имеются локальные некрозы. И в перспективе возможна еще не одна операция. Но функциональные возможности кисти сохранятся.

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