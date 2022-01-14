Врачи спасли девочке руку, попавшую в лопасть винта лодки

Петербургские ангиомикрохирурги спасли руку девочки, которая попала в лопасти винта аэролодки. Ребенка оперировали 11 часов, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского педиатрического университета.

ЧП произошло в декабре. Семья каталась по замерзшему Малому Волховцу. 12-летняя девочка вышла из лодки и оказалась рядом с пропеллером. Ее рука попала в механизм. Взрослые до сих пор поражаются, как это могло случиться, ведь там стоит защитная сетка.

Девочку доставили в детскую областную больницу Великого Новгорода и диагностировали ампутационную травму левой руки с множественными повреждениями. Пострадали почти все пальцы. Ребенка срочно переправили в Петербург на реанимационном автомобиле, погодные условия не позволили подняться в воздух санитарному вертолету.

Детские хирурги Роман Полозов и Антон Волков постепенно восстанавливали кровоснабжение, двигаясь от основания кисти. Ребенку потребовалась аутовенозная пластика: значительный дефект лучевой артерии заместили фрагментом подкожной вены пациентки. Врачи в буквальном смысле боролись за каждый миллиметр жизнеспособной ткани.

Девочке сохранили руку. Но предстоит долгая реабилитация. Как говорит микрохирург Роман Полозов, острый период еще не закончился, имеются локальные некрозы. И в перспективе возможна еще не одна операция. Но функциональные возможности кисти сохранятся.