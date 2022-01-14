Калининградских дальнобойщиков задержали за сбыт фальшивых купюр

В Калининградской области полицейские задержали дальнобойщиков-напарников, подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр во время рейсов по российским регионам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, установлено, что двое калининградцев в возрасте 28 и 37 лет работали водителями грузовой фуры в паре и реализовывали купленные по интернету фальшивки в ходе рейса в Орловской и Смоленской областях.

- По версии следствия, мужчины приобрели фальшивые купюры в Москве и расплачивались ими, в том числе, за топливо в разных точках Центральной России. Всего использовано 14 поддельных банкнот, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Когда дальнобойщики вернулись домой, их задержали при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Для проведения следственных действий один из фигурантов этапирован в Орловскую область, другой - в Смоленскую. Там против них возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.