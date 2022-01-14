На Вологодчине из-за омикрона усилили меры безопасности

В Вологодской области усилили меры безопасности из-за высокой вероятности подъема уровня заболеваемости коронавирусом. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 28 февраля.

Об этом глава Вологодчины Олег Кувшинников заявил на первом в этом году расширенном заседании регионального оперштаба. По его мнению, отложенный рост заболеваемости может случиться к концу января в связи с возвращением детей в школы, а взрослых - в рабочие коллективы. Кроме того, сохраняются угрозы распространения новых штаммов, в том числе наиболее известного - омикрона.

Между тем в Вологодской области уже зарегистрирован молодой человек, прибывший из Санкт-Петербурга, у которого выявили омикрон. Определили всех, кто контактировал с заболевшим. Потенциальные носители изолированы дома, за ними наблюдают медики.

Поэтому власти решили начать новый этап санитарной обработки мест общего пользования - подъездов, транспорта. "Просим всех обеспечить масочный режим и меры дезинфекции. Главное, чтобы сократить распространение и продолжить вакцинацию", - отметил глава региона Олег Кувшинников.

На сегодняшний день, первым компонентом вакцины привиты 580 тысяч человек из минимально допустимых 720-ти.