Циклон "Эльза" повалил десятки деревьев в Калининградской области

Атлантический циклон "Эльза", прошедший в ночь с 13 на 14 января по Калининградской области, повалил десятки деревьев. Очевидцы сообщают о падении стволов на дороги, на автомобили и дома.

Как сообщили в Центре обработки вызовов системы-112, за прошедшие сутки операторы приняли 38 сообщений с информацией о падении деревьев на проезжую часть, пять - с информацией об обрыве кабеля. Несколько звонков поступило о сорванных с домов частях крыши. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

На площади Победы в Калининграде ветром повалило новогодние инсталляции возле елки. На загородных трассах упало несколько рекламных щитов.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По информации городского управления по делам ГО и ЧС, к утру скорость западного ветра составила 12 метров в секунду с порывами до 21 метра в секунду. В областном центре пока известно о 13 упавших деревьях, их распилом и вывозом сейчас занято муниципальное специализированное предприятие.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, в местах базирования сил флота на территории области объявлен режим повышенной штормовой готовности, произведена герметизация кораблей и закрепление по-штормовому. Непогода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме.