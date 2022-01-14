В Эрмитаже открылась Галерея Петра Великого

В Эрмитаже открылась первая очередь Галереи Петра Великого - новой постоянной экспозиции музея.

Это событие приурочено сразу к нескольким юбилейным датам - 300-летию провозглашения России Империей и 300-летию Ништадтского мира, ознаменовавшего конец Северной войны, объясняют в Эрмитаже. Кроме того, открытие Галереи ознаменовало начало масштабного проекта, посвященного празднованию 350-летия Петра Первого, которое отмечается в 2022 году.

- Нынешний год Петра Великого для Эрмитажа очень важен. Ведь мы храним дух Петра, вещи Петра, - говорит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Петр - основатель империи, этому посвящен зал Ротонда. Он основатель Санкт-Петербурга. Он основатель русской археологии (она пошла от Сибирской коллекции Петра). Он основатель русского собирательства (Венера Таврическая привезена Петром). Он основатель музейного дела (первый музей России - Кунсткамера). А мы - его продолжатели.

В экспозиции первых залов Галереи Петра Великого представлены многочисленные произведения искусства, научные приборы и инструменты из дворцовых собраний Петра Первого, императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Среди экспонатов, в частности, седло Карла XII, костяное паникадило, сделанное самим Петром, вещи из его кабинета. К концу года, по словам Михаила Пиотровского, все залы Галереи будут готовы принять посетителей.

Большая эрмитажная программа, посвященная 350-летию Петра Великого, будет продолжаться в течение всего года. Она включает в себя мероприятия в Фондохранилище Эрмитажа, в Зимнем дворце Петра, в Эрмитажном театре, в Арапском зале, в здании Главного штаба, в Меншиковском дворце и так далее. Кроме того, Эрмитаж издает в этом году несколько тематических книг. Среди них Каталог трофейных шведских знамен, Каталог голландской живописи Эрмитажа (именно Петр Первый привез в Россию голландскую живопись), книга о гардеробе Петра Великого и книга о художнике петровских времен Иване Никитине. Планируется также проведение конференций и конгрессов, посвященных первому российскому императору.