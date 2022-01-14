В Калининградской области развивают туризм в некурортных городах

Калининградским городам и поселкам выделили региональные субсидии на развитие туристической инфраструктуры. Что важно, деньги получат в основном муниципалитеты, не имеющие выхода к Балтийскому морю. Это не случайно: регион ставит перед собой задачу привлекать путешественников не только в известные на всю страну курорты Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, но и в менее раскрученные, но весьма перспективные восточные дестинации.

На востоке Калининградской области действительно есть, что посмотреть: старинные замки Тевтонского ордена, уникальное Виштынецкое озеро, уютные благоустроенные городки. Развивается и спортивный туризм - велопоходы, сплавы на байдарках по калининградским рекам. Набирают популярность гастрономические маршруты - к примеру, в сыроварни, где производят сыры по классическим прусским рецептам.

Субсидии муниципальным образованиям выдают в рамках областной госпрограммы "Туризм". Мера поддержки действует второй год. В 2021-м шесть муниципалитетов получили на свои проекты почти 54 миллиона рублей. В текущем году 58,5 миллиона рублей распределили между 14 муниципалитетами.

Среди проектов-победителей 2022-го: благоустройство новых муниципальных пляжей, в том числе на востоке региона. Так, лежаки и навесы появятся на территории обводненного карьера в поселке Ровное Гвардейского округа. Калининградские карьеры, кстати, не только радуют купальщиков чистой водой, но и подходят тем, для кого Балтийское море - слишком холодное.

Получит региональное финансирование и поселок Железнодорожный, который благодаря комплексной программе модернизации муниципалитета в последние годы буквально преобразился, превратившись в открыточный европейский городок. Там обустроят парковку для туристического транспорта. Это актуально: сейчас редкая турфирма, специализирующаяся на отдыхе внутри Калининградской области, не предлагает своим клиентом тур с посещением Железнодорожного.

- Получателями субсидий в этом году станут в основном восточные муниципалитеты, - подчеркивает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Туристы, в том числе из числа местных жителей, все чаще путешествуют вглубь области. Наша задача - создать там комфортные условия для отдыха.