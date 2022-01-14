В Новодвинске начнут выпускать сжиженный медицинский кислород

На территории Архангельского целлюлозно-бумажного комбината в городе Новодвинске будет организовано производство сжиженного медицинского кислорода. Тестовые запуски технологии стартуют уже на следующей неделе.

Как сообщили на Архангельском ЦБК, необходимость в таком производстве вызвана распространением омикрон-штамма COVID-19, которое прогнозируют специалисты. Медицинский кислород жизненно необходим многим людям в случае заболевания коронавирусом. Потребность в нем в условиях пандемии очень высока: одному ковидному отделению на 80 пациентов в месяц требуется порядка тонны жидкого кислорода, который преобразуется в газообразный.

"Учитывая негативный сценарий развития эпидобстановки в регионе, глава Архангельской области Александр Цыбульский обратился к нам с просьбой восстановить на территории комбината ранее законсервированный цех по производству технического кислорода. В 2000-годах он был передан подрядной организации. Мы не могли не откликнуться на обращение главы региона", - отмечает член Совета директоров АЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.

Владелец объекта, на котором будут производить медицинский кислород, получает инфраструктурную поддержку от Архангельского ЦБК. Затраты комбината в итоге составят порядка полутора миллионов рублей.

Полностью запустить цех по производству кислорода планируют в течение января.

Фото: Дирекция по корпоративным коммуникациям АО "Архангельский ЦБК"

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат с начала пандемии коронавирусной инфекции регулярно и системно оказывает поддержку сфере здравоохранения. В конце марта 2020 года Владимир Крупчак принял программу помощи медицинским учреждениям на всех территориях присутствия АЦБК - в Архангельской, Московской и Калужской областях. В итоге была создана эффективная система поддержки медицины и социальной сферы в непростое время.

За два года борьбы с пандемией комбинат оказал городу Новодвинску, медицинским и социальным учреждениям Поморья необходимую помощь на сумму более 60 миллионов рублей.

В частности, при участии Архангельского ЦБК в центральной городской больнице Новодвинска было открыто дополнительное - третье - отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией. На средства комбината для него закупили современную медицинскую технику, установили реанимационные койки с аппаратами ИВЛ, оборудовали кислородные точки и провели новый трубопровод для подачи кислорода. АЦБК также выделил больнице автомобили, на которых врачи смогли оперативно выезжать к больным, которые лечились дома. Кроме того, медработники стали получать от комбината защитные маски, респираторы и одноразовые костюмы.

Архангельский АЦБК также снабжает средствами индивидуальной защиты социальные и образовательные учреждения Поморья.

Особенно востребованной во времена пандемии стала санитарно-гигиеническая продукция, которую выпускает дочерняя компания АЦБК - "Архбум тиссью групп". Экологичные бумажные полотенца и другие изделия поступили в больницы и социальные центры Поморья, Москвы, Обнинска и Калуги.

Материал предоставлен дирекцией по корпоративным коммуникациям АО "Архангельский ЦБК"