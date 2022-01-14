В Поморье женщину осудили за ложное сообщение о теракте

В Плесецком районе Архангельской области вынесен приговор 49-летней женщине, давшей ложное сообщение о теракте.

- Как установлено судом, в июле 2021 года обвиняемая позвонила по телефону экстренных служб и сообщила о намерении взорвать один из многоквартирных жилых домов в поселке Савинский, - сообщили "РГ" в пресс-службе РУ ФСБ по Архангельской области. - При этом она осознавала, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, возникновения паники, дестабилизации обстановки и отвлечения сил правоохранительных органов и специальных служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Взрывное устройство тогда не было обнаружено, а звонившую быстро нашли. Во время судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину. Учитывая все обстоятельства дела, в том числе нахождение на иждивении женщины несовершеннолетнего ребенка, суд пришел к выводу: цели наказания достижимы при назначении подсудимой ограничения свободы на срок шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Тем временем в Архангельске возобновился школьный учебный процесс, прерванный вчера после ложных сообщений о терактах. Из-за угрозы взрыва 13 января были переведены на дистанционное обучение все школы города - в столице Поморья их более шестидесяти. Как сообщает администрация Архангельска, в каждом учебном заведении проведена проверка, информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.