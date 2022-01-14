На Кубани до 1 марта продлили ограничения из-за коронавируса

Все действующие в Краснодарском крае ограничения, введенные раньше для противодействия коронавирусной инфекции, продлены до 1 марта. Такое распоряжение сегодня подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, режим повышенной готовности сохранится до стабилизации ситуации.

- Допускается посещение ряда мероприятий и объектов жителями, достигшими 18 лет, только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации, - отметили в администрации Кубани.

Жителям региона также напомнили, что эти правила касаются деловых, досуговых, культурных и других мероприятий, которые проводятся в регионе.

Справка о вакцинации или QR-код о ее наличии, по прежнему потребуются для посещения чиновниками административных зданий, а другие граждане должны будут предъявлять соответствующие документы при походе в кафе, рестораны, бассейны, спортзалы, торгово-развлекательные центры и другие объекты с массовым скоплением людей.