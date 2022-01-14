На Кубани начали готовиться к вакцинации школьников

В Краснодарском крае начали активно готовиться к прививочной кампании среди подростков. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

- Вакцинировать детей важно, чтобы обезопасить их от тяжелого течения болезни, - сказал глава минздрава Кубани. - Прививать юных жителей Кубани в возрасте от 12 до 17 лет будут в два этапа вакциной "Спутник М". В ближайшее время мы ожидаем первые ее поставки в Краснодарский край.

Вакцинацию подростков проведут исключительно на добровольной основе, то есть с согласия родителей. Для этого, согласно приказу Минздрава РФ №1122 от 6 декабря 2021 года, медработники в образовательных учреждениях Кубани собирают от родителей письменные разрешения.

- Процедуру организуют в кабинетах детских поликлиник, где происходит вакцинация в рамках национального календаря прививок, - сообщил журналистам сегодня на брифинге главный врач "Специализированной клинической инфекционной больницы" Сергей Зотов.

Специалисты краевого минздрава добавили, что для школьников действуют те же правила вакцинации, как и у взрослых: детей с инфекционными болезнями и обострением хронических заболеваний можно прививать только через 2-4 недели после выздоровления.