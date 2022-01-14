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14.01.2022 19:00
Рубрика: Культура

Премьера в Киноклубе "РГ": "Коктебельские камешки"

Текст: Валерий Кичин
Киноклуб продолжает знакомить своих друзей с творчеством выдающегося документалиста-просветителя Андрея Осипова. Начиная с сегодняшнего дня в любое время ежедневно вас ждет еще один его фильм - "Коктебельские камешки".

Картина состоит из девяти новелл, каждая описывает жизнь персоны, так или иначе вписанной в историю прекрасного крымского города Коктебеля, начиная с его основания действительным тайным советником Эдуардом Юнге. Он в 1890 году бросил Москву и переехал на берег Черного моря, где вскоре появятся первые строения будущего крымского курорта.

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов
Край голубых холмов - это Коктебель

Все новеллы скрепляет беседа с Марией Николаевной Изергиной - человеком, близким семье поэта Максимилиана Волошина. Профессиональная пианистка и певица, она в юности вместе с друзьями из симферопольского студенческого общества "Аргонавты" часто гостила в доме у Волошина, встречалась там с Осипом Мандельштамом, Андреем Белым, Александром Грином и другими титанами Серебряного века русской литературы. Впоследствии она написала несколько романсов на стихи Волошина и исполняла их в своем доме в Коктебеле. Режиссер фильма "Коктебельские камешки" Андрей Осипов утверждает, что Изергина была свидетелем большей части событий, произошедших в доме известного русского поэта в 1920-е годы. Беседа была записана в 1996 году, Марии Николаевне был тогда 91 год. Она скончалась в Москве в 1998-м.

В фильме использованы стихи Максимилиана Волошина, редкие кадры из личных архивов и материалы кинохроники, хранящейся в Государственном архиве кинофотодокументов.

Сценарий фильма написал видный кинодраматург Одельша Агишев, известный зрителям по таким фильмам, как "Нежность", "Влюбленные", "Какие наши годы!", документальной ленте "Шаман", также созданной в содружестве с Андреем Осиповым.

Премьера картины состоялась на XXV открытом фестивале документального кино "Россия" в Екатеринбурге в 2014 году, где фильм получил Гран-при, Национальная премия "Ника" признала его лучшим неигровым фильмом года. Картина награждалась на фестивалях "Сталкер", FRESCO (Армения), она получила Международную Волошинскую премию "За вклад в культуру" и Национальную премию "Лавровая ветвь".

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