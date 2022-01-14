В Астрахани начали печь торты из рыбной чешуи

Ученые Астраханского гостехуниверситета запатентовали экзотический продукт - торты и пирожные с использованием чешуи рыб Волго-Каспийского бассейна: карася, леща, толстолобика. Десерты получились сладкие, низкокалорийные и не пахнут рыбой.

- Не пахнут, потому что технология такая: чешую мы специальным образом обрабатываем, выделяем высокомолекулярный коллаген и дезодорируем его, получается высококачественный желатин - структурообразователь для десертов, - рассказала "РГ" доцент кафедры АГТУ Олеся Якубова.

Ученые вуза выяснили, что при застывании рыбный желатин превращается в глянцевую глазурь, которой можно покрывать торты. А если такой желатин взбивать, то получится самбук или мусс, причем диетический, так как в нем нет сахара и животных жиров.