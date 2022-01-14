В Геленджике установили "антиковидные" лавочки с перегородками

"Антиковидные" лавочки, недавно установленные в Геленджике перед городской поликлиникой, вызвали бурное обсуждение в соцсетях и попали в эфир телеканалов.

Обычные лавочки, разделенные довольно высокими прозрачными перегородками на три части, многих заставили поупражняться в остроумии. Часть же пользователей задавалась вопросом: "Зачем нужны перегородки на открытом воздухе?"

В итоге администрация города-курорта посчитала необходимым прокомментировать ноу-хау.

"Три скамейки заказал и оплатил инвестор, который приобрел КТ для городской поликлиника еще в августе, - сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале. - Сделали это для того, чтобы позволить людям, ожидающим своей очереди на прием к врачу, удобно и безопасно общаться".