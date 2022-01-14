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14.01.2022 10:10
Рубрика: Власть

В Ялте заработал Центр административных услуг

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Администрации Ялты в тестовом режиме началась работа Центра административных услуг и приема обращений граждан, который организован по принципу "единого окна". Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Работа с обращениями поделена на блоки. Так, в первом окне специалисты консультируют и обрабатывают обращения физических и юридических лиц. Здесь же ведется запись на прием к руководству города. Во втором окне посетителей ждут специалисты департамента имущественных и земельных отношений, в третьем - архитектуры и градостроительства. Рядом оборудована электронная приемная президента РФ.

В пресс-службе администрации пояснили, что в Центр административных услуг можно будет обращаться во всех случаях, когда проблему невозможно решить в формате получения государственной или муниципальной услуги в МФЦ. Также в Центре можно получить архивные справки от структурных подразделений администрации. В планах мэрии - вскоре организовать запись на прием через интернет.

- К началу прошлого года в департаментах имущества и архитектуры за много лет скопилось свыше 6000 не рассмотренных пакетов документов, - констатировала Павленко. - Осталось - около 600. Совсем скоро разберем этот ворох и выйдем из аврального режима работы, чтобы все документы и обращения, как положено, отрабатывать в месячный.

Министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев заявил, что в 2021 году в Крыму в электронный вид переведено 92 услуги. И всего в цифровом формате с использованием федерального и регионального портала Госуслуг в 2021 году оказано 133 тысячи услуг. В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что до конца 2022 года на портале Госуслуг появятся порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг. Также на портале будут доступны более 100 региональных сервисов.

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