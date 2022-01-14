В Краснодаре экстренно сел самолет из-за приступа у ребенка

Лайнер авиакомпании "Аэрофлот", который летел по маршруту Сочи - Москва (Шереметьево) экстренно приземлился в Краснодаре из-за приступа у 1,5-годовалого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Экстренная посадка самолета произошла сегодня утром в 06:42. Капитан лайнера передал диспетчеру, что ребенку, который летел с родителями, стало плохо. На стоянку к самолету вызвали скорую МЧС, а также машину городской неотложной помощи с бригадой врачей №32.

Медики доставили ребенка в инфекционную больницу Краснодара в сопровождении родителей.

Самолет с остальными пассажирами после дозаправки вылетел из аэропорта в 8.15 и продолжил путь по ранее намеченному маршруту.