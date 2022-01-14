Ураган снес главную новогоднюю ель Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 72 километров в час, произошло падение главной новогодней ели города.

Декоративная конструкция, установленная перед входом в парк культуры и отдыха имени Горького, рухнула на тротуар улице Большая Садовая. В результате инцидента никто из пешеходов не пострадал.

"В отношении поставщика упавшей городской елки у парка Горького проведут проверку. Будет проведена претензионная работа по качеству установленной конструкции", - сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Отметим, рухнувшая новогодняя елка является самой высокой в регионе. Она на два метра выше 22-метровой праздничной конструкции, установленной в Новочеркасске.

По данным Ростовского гидрометцентра, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Возможен сильный снегопад и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону рекомендует горожанам держаться, как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев.