В Севастополе завели уголовные дела из-за вырубки можжевельников

По факту вырубки деревьев в заказнике "Байдарский" и природном парке "Максимова Дача" в Севастополе заведены два уголовных дела. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В заказнике "Байдарский" было вырублено 45 можжевельников дельтовидных, занесенных в Красную книгу Севастополя. Незаконная рубка привела к изменению природного ландшафта, нарушила ареал обитания редких видов животных и растений и целостность природного комплекса.

Ущерб оценен в 450 тысяч рублей. По результатам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры в ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя возбудил уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий).

А в природном парке "Максимова дача" были незаконно срублены девять деревьев, среди них - вяз гладкий, граб восточный, вишня магалебская. Уголовное дело возбуждено ОМВД России по Ленинскому району Севастополя.

Ранее в прокуратуре Севастополя начали проверку по факту вырубки 300 можжевельников в районе поселка Сахарная головка на территории Мекензиевского лесничества.