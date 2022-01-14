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14.01.2022 10:53
Рубрика: Происшествия

В волгоградском селе пропала девочка

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Камышинском районе Волгоградской области идет поиск пропавшей школьницы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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13 января в полицию обратилась жительница села Чухонастовка с заявлением о пропаже 15-летней внучки. Со слов женщины, утром девочка ушла в школу, однако до учебного заведения не дошла и домой не вернулась.

К поиску привлечены сотрудники соседних отделов МВД, представители общественности и местной администрации, МЧС, военнослужащие. Обследование прилегающих территорий идет с помощью служебных собак и техники повышенной проходимости.

На вид девочке 15-16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения. Черты лица восточные, волосы темные ниже пояса, глаза карие. Была одета в оранжевую зимнюю куртку, коричневые сапоги и зеленую шапку.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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