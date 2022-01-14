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14.01.2022 09:14
Рубрика: Общество

Что чаще всего россияне покупали в 2021 году с рук

Текст: Татьяна Воробьева

Аналитики назвали десять самых топовых бывших в употреблении товаров (и животных), которые россияне чаще всего покупали в прошедшем году через интернет.

Фото: Антон Вергун/ ТАСС
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Как отмечают эксперты платформы объявлений "Авито", 2021-й был более стабильным и предсказуемым, чем предыдущий 2020-й: самые суровые ограничения, введенные из-за коронавируса, были сняты, людям стало проще планировать свой жизнь и отдых в том числе. А засидевшись в изоляции, многие начали покупать велосипеды, чтобы проводить больше времени на воздухе, за активными занятиями.

Именно велосипеды и возглавляют топ-10 товаров, которые чаще прочих россияне искали в Сети, хотя годом ранее это почетное место было отведено диванам. Например, в Екатеринбурге в 2021 году двухколесное средство передвижения искали на 18 процентов чаще по сравнению с 2020-м, а его средняя стоимость составила 10 000 рублей.

На втором месте - домашние питомцы. Котиков искали на 10 процентов чаще, а собак - на пять. При этом пушистых компаньонов отдавали преимущественно даром - главное, чтобы "в добрые руки".

На третьей позиции рейтинга - мебель и техника. Оно и понятно: уюта в доме всегда хочется, а растущие цены на новые предметы интерьера стимулируют искать что-то бывшее в употреблении, но находящееся в хорошем состоянии.

- В первую очередь пользователи "Авито" искали столы - их популярность выросла на 34 процентов, а средняя стоимость составила 5000 рублей, что на 11 процентов дороже, чем в 2020 году. Также вырос спрос на телевизоры - их рассматривали к покупке на 69 процентов чаще, - говорится в сообщении сервиса.

Помимо прочего, в топ-10 вошли такие товары, как мангалы и зеркала.

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