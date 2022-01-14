На Урале нашли детей, прыгавших через "Вечный огонь"

В городе Троицке Челябинской области полиция установила личности детей, устроивших игры у "Вечного огня". Мальчишки объяснили свое поведение тем, что пытались согреться после посещения ледового городка, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлены несовершеннолетние, перепрыгивающие через пламя. Поступок ребят вызвал негодование старшего поколения. Всего через сутки личности засветившихся у "Вечного огня" детей были установлены. Все трое - учащиеся младших классов. Как пояснили в полицейском главке региона, школьники характеризуются положительно, на профилактических учетах не состоят, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. Рассказали, что таким способом пытались согреться.

- В ходе общения с семьями правонарушителей полицейские напомнили родителям о необходимости контролировать поведение детей, чтобы в будущем уберечь их от необдуманных поступков, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Самим школьникам напомнили о значимости "Вечного огня" и необходимости бережного отношения к мемориальным комплексам.

Полицейские Троицка отправились в школы, где рассказывают ученикам об истории России и символах Великой Победы.