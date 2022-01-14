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14.01.2022 15:19
Рубрика: Происшествия

На Урале полицейские спасли замерзавшую в авто на трассе семью

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В ГИБДД Челябинской области поступила благодарность от семьи, застрявшей на трассе в 25-градусный мороз из-за поломки машины. Другие автомобилисты проезжали мимо, не останавливаясь на призывы о помощи. Зато на выручку пришел экипаж ДПС.

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- Инцидент произошел на 75 километре автодороги Магнитогорск - Южноуральск, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - Выяснив, что устранить поломку автомобиля на месте не удастся, старшие инспекторы полка ДПС Алексей Зимин и Андрей Мартыненко помогли пассажирам добраться до ближайшего населенного пункта, остановив для них попутную машину. А водителя забрали греться в патрульный автомобиль, где они вместе и дождались приезда эвакуатора.

В своем обращении житель Магнитогорска попросил отблагодарить стражей порядка за отзывчивость. "Я хочу сказать огромное спасибо сотрудникам полиции за человечность и оказанную помощь", - написал он.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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