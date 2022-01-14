Пандемия сформировала новые правила деловой этики

Кто бы мог подумать еще года полтора назад, что пандемия коронавируса и ее "сестра" по несчастью удаленка так изменят привычный рабочий процесс и формировавшиеся десятилетиями нормы деловой этики.

Кто, признайтесь, не видел, как вовремя онлайн-конференции у кого-то из коллег закипает за спиной чайник, у другого кот норовит занять место перед камерой. Или - о ужас! - весь мир обошел ролик, как в Канаде депутат Уильям Амос попал в кадр обнаженным во время разговора с другими членами парламента по Zoom. Казалось бы, дело житейское, с кем не бывает. И все-таки мы на работе, хоть и удаленной, и должны соответствовать этическим правилам. Какие они и как им следовать? Об этом наш разговор с доцентом Уральского государственного экономического университета, кандидатом философских наук Станиславом Банных.

Станислав Германович, в пандемию львиную часть вопросов приходится решать по переписке. Но бывает так, что партнер не отвечает несколько часов или даже дней. Что делать в таких случаях?

Станислав Банных: Я в таких случаях иногда пишу, а не нарушил ли я куртуазность общения, почему вы не отвечаете? То есть пытаюсь с юмором обратить внимание на возникший казус. Мы же прекрасно понимаем, что все люди занятые. Вполне возможно, что человек закрутился. Или не дошло сообщение. Не стоит драматизировать ситуацию. Если вопрос не слишком срочный, по этическим нормам в среднем сутки отводится на то, чтобы ответить. После этого можно партнеру деликатно напомнить о своем письме. Кроме того, нужно учитывать, что есть люди "старой закалки", в возрасте, привыкшие к классическим формам делового общения. Часто они переписку в WhatsApp воспринимают как что-то не очень серьезное. В таком случае лучше перезвонить.

Переписка сегодня побуждает к сокращениям: "хор" и "норм" вместо хорошо и нормально, "прт" вместо "привет и так далее. Насколько этот "птичий язык" уместен в деловом общении?

Станислав Банных: Вообще всегда необходимо учитывать индивидуальные особенности партнера, с которым проходит общение. Поскольку мое общение проходит главным образом со студентами, меня это нисколько не раздражает. Все эти выражения сформировались не случайно, язык - живая система, он сам способен вобрать в себя или отвергнуть то, что считает лишним, избыточным.

Согласитесь, было бы странно, если бы мы писали, "а не соблаговолите ли вы принять участие в Zoom". Переписка в мессенджерах гибкая и очень мобильная и стиль ее соответствующий. Никакой трагедии в этом не вижу. Но если вы чувствуете, что у вашего партнера такой стиль может вызвать неприятие, то лучше все-таки обходиться без сокращений, даже универсальных.

А как относиться к кухонной и прочей бытовой обстановке во время онлайн-конференций, когда даже большой начальник может сидеть в пиджаке и галстуке, но в нижнем белье и тапочках при этом?

Станислав Банных: Думаю, со временем нормы проведения онлайн-конференций уже постепенно выработались. Сегодня все-таки большинство стараются, чтобы задний фон был нейтральным, без чайников и кастрюль. Встречаются еще, конечно, разного рода казусы, когда кто-то не отключил микрофон или камеру в самый неудобный момент, но лучше все-таки отнестись к этому с юмором. У нас не такой уж большой опыт удаленки, и мы обязательно научимся. На какой-то момент у нас слились работа и дом, но это особенности вынужденного момента.

Все-таки и в пандемию мы выбираемся на конференции в режиме оффлайн. При этом один из самых тонких психологических моментов, которые возникают, - как вручить свою визитку незнакомому? Как это красиво сделать?

Станислав Банных: Все должно быть максимально органично. Как правило, коллеги сначала представляются друг другу, знакомятся, обсуждают какие-то значимые профессиональные темы. И только потом обмениваются визитками. Если мы просто вручим карточку незнакомому человеку, конечно, это будет выглядеть странно. Да и нужна ли будет партнеру она, даже если он возьмет ее просто из вежливости?

А если представить обратную ситуацию, когда просят наши контакты, а мы не по каким-то причинам совсем не хотим ими делиться? Как деликатно отказать?

Станислав Банных: Если человек мне не интересен, я не вижу поводов не сказать ему вежливо: "Простите, нет". Мы ведь не в Японии, где существует особая культура отказа. И не нужно придумывать никаких оправдывающих версий. Как раз этим-то мы рискуем обидеть человека. Фальшь он все равно почувствует.

Интересно, а кто должен платить за обед на деловой встрече - мужчина или женщина?

Станислав Банных: В нашей стране, как мне кажется, это в какой-то степени зависит от ментальных возрастных установок. Я вот, например, человек советский и, конечно, считаю, что платить должен в любом случае мужчина, даже если встреча деловая.

А вот у сегодняшнего поколения, как понимаю, уже другие установки. Девушка может и обидеться, когда за нее платят, тем более, если она сама занимается бизнесом. Поэтому в данном случае обед должен быть за счет инициатора встречи, вне зависимости от того, мужчина это или женщина. Это тем более важный фактор, если речь идет о встрече с кем-то из европейцев или американцев.

А вообще, мы, россияне, и в деловой этике занимаем промежуточное положение между слишком холодным рафинированным западным подходом и восточным, предполагающим особую учтивость в отношениях. И, на мой взгляд, это самая органичная ниша.