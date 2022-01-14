"Транснефть - Сибирь" повысила надежность системы магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть - Сибирь" в 2021 году в полном объеме исполнило программу технического перевооружения и реконструкции объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС).

В течение года на НПС выполнены работы по строительству новых объектов, ре-конструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений. АО "Транснефть - Сибирь" ввело в опытную эксплуатацию Единую систему диспетчерского управления. Новая система позволила централизовать оперативное управление магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводом в зоне ответственности компании в территориальном диспетчерском пункте "Тюмень" и обеспечить передачу информации в центральный диспетчерский пункт ПАО "Транснефть" (г. Москва).

В Нефтеюганском УМН на ЛПДС "Южный Балык" (ХМАО-Югра) введена в эксплуатацию автоматизированная станция смешения нефти, построенная для повышения качества контроля нормируемых показателей качества нефти и снижение риска нарушения схемы нормальных грузопотоков нефти по магистральным нефтепроводам Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск, Нижневартовск - Курган - Куйбышев, Сургут - Полоцк, Усть-Балык - Омск.

Реконструированы нефтеперекачивающие станции "Конда-3" и НПС "Торгили-3" с целью увеличения объемов поставки нефти на Тюменский НПЗ с 7,2 до 9,04 млн тонн в год. Досрочно введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом НПС "Шаим-2", что позволит обеспечить контроль, управление и защиту оборудования подпорной и магистральной насосных станций, резервуарного парка, систем автоматического регулирования давления, водяного и пенного пожаротушения.

Для обеспечения надежной эксплуатации производственных объектов реконструировано 10 вертикальных стальных резервуаров, заменено 40 насосных агрегатов и 43 электродвигателя, новое оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и АО "РЭД" характеризуется улучшенными показателями качества и энергоэффективности. В целях повышения надежности системы магистральных нефтепроводов в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию 19 участков линейной части МН общей протяженностью 129 км, в том числе выполнена замена 6 км коррозионных участков трассы.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Сибирь", позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.

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Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"