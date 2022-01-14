В Челябинской области минимальную зарплату подняли до 16 тысяч рублей

В Челябинской области минимальный размер оплаты труда повышен на 8,6 процента. В этом году с учетом районного коэффициента он составит 15973,5 рубля.

Как сообщили в Главном управлении по труду и занятости населения региона, изменения необходимо учесть работодателям, при информировании Центров занятости о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Стоит отметить, сто средняя зарплата в регионе за прошлый год выросла на 7,5 процента и составила 45 891,3 рублей. Наиболее высокие показатели зафиксированы в сфере научной и технической деятельности (72 992 рубля), финансовом и страховом секторе (61 788,5 рубля) и в информации и связи (61 406,3 рубля).

Новый МРОТ принят областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Напомним, в прошлом году его повысили только на 5,5 процента.

Уровень инфляции в области составил за год 5,26 процента, по стране - 6,49 процента.