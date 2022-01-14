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14.01.2022 10:22
Рубрика: Общество

В Челябинской области нашли опасные дороги в школу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру Челябинской области с жалобой на нехватку автобусных маршрутов, из-за которой школьники вынуждены ежедневно преодолевать от трех до семи километров опасных дорог. В рамках всероссийской акции "Дорога в школу" подобный факты выявлены в Магнитогорске, Троицке, Карталах и поселке Красногорский Еманжелинского района.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Чаще всего помощь требуется жителям отдаленных от областного центра населенных пунктов, где власти с трудом идут на диалог с жителями, - пояснили в штабе регионального ОНФ.

Поселок Красногорский уже год лишен регулярного автобусного сообщения с Челябинском и близлежащим Южноуральском, где многие жители учатся, работают и наблюдаются у врачей.

- С мая ходит маршрутка на 15 мест, это очень мало, люди вынуждены пользоваться попутками. Так как наша автостанция продана, ожидать приходится на улице, на морозе. Перевозчик сократил рейсы и очень часто отменяет их совсем по причине поломки машин, болезни водителей и отсутствия денег на заправку. Администрация района молчит, не принимает никакого участия в проблеме. Страдают более 12 тысяч человек, - процитировали общественники Валентину Суходолец из Красногорского.

На отсутствие транспорта пожаловались жители магнитогорских поселков Карадырский и Надежда. Здесь дети вынуждены ходить на занятия пешком - по три километра в одну сторону. Причем, осенью и зимой этот путь становится особенно опасным, ведь на дорогах нет ни тротуаров, ни освещения.

Школьники из поселка Центральный приходится преодолеть до школы в Карталах по пять-семь километров пути. Местный перевозчик оставил всего один автобусный рейс в 7.30 утра.

А в Троицке возле остановки "Ипподром", с которой дети ежедневно отправляются в школу, дорога не оборудована пешеходным переходом и предупреждающими знаками. Между тем, движение транспорта здесь особенно интенсивное: на выезде из города, и машины, как правило, набирают скорость.

- Очень надеемся на конструктивное взаимодействие с властями, - сообщил активист ОНФ Александр Ерахтин. - В прошлом году в стране было выявлено более 600 опасных маршрутов в школу. И почти 500 из них после обращения к властям были приведены в нормативное состояние. Безопасность детей - приоритетный вопрос, и речь не может идти о нехватке средств. Задача - их изыскать и обеспечить безопасную перевозку школьников!

В регионах Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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