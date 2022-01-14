В Ельцин Центре вандал повредил картину из коллекции Третьяковки

Картина Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи, которая гостит сейчас на выставке в екатеринбургском Ельцин Центре, привлекла внимание вандалов: изображенным на полотне персонажам кто-то пририсовал шариковой ручкой глаза.

В учреждении факт подтвердили. На странице в Instagram они сообщили, что работа уже на следующий день была осмотрена реставратором Третьяковки и отправлена в Москву, где ее отреставрируют эксперты. Ущерб будет устранен без каких-либо последствия для художественной ценности произведений.

Страховщики после оценки причиненного картине вреда возместили стоимость работ галерее. В Ельцин Центре отмечают, что сумма ущерба получилась незначительной, уголовное дело по факту вандализма заведено не будет.

После инцидента на выставке в учреждении пересмотрели протоколы безопасности: над всеми картинами выставки в Арт-галерее появились защитные экраны.

Справка "РГ"

Анна Лепорская (1900-1982) - советская художница по фарфору, живописец, график, дизайнер и монументалист. В 1923-1926 годах она училась и работала в Государственном институте художественной культуры в Ленинграде, в отделе у основоположника супрематизма Казимира Малевича - была его практиканткой, секретарем и самой молодой из учениц.

Лепорская входила в группу живописно-пластического реализма. Перед Венецианской биеннале 1923 года вместе с Константином Рождественским и Николаем Суетиным участвовала в написании триптиха, состоящего из черного креста, черного круга и "Чёрного квадрата", одной из самых обсуждаемых и известных работ в мировом искусстве.