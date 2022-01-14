В Магнитогорске пускать в крещенскую купель будут по QR-коду

На Урале продолжается подготовка к крещению. Из-за пандемии и здесь нынче свои особенности. Так, в Магнитогорске для того, чтобы окунуться в ночь на 19 января в проруби, придется предъявить QR-код.

Такое странное на первый взгляд требование связно с тем, что оборудованы они на территории водно-гребной базы спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск". А попасть сюда можно, только подтвердив прививку от коронавируса.

"Для удобства обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева. В соответствии с требованием Роспотребнадзора вход туда возможен только при предъявлении QR-кода", - пояснили в администрации города.

На месте будут дежурить "скорая" и правоохранители. Купание в самостоятельно оборудованных прорубях опасно, предупреждают в мэрии.

Между тем

По данным оперативного штаба Магнитогорска на 13 января за сутки подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19, а выписаны из стационаров 17 человек.

За время пандемии от COVID-19 в городе умерло 347 человек, еще в 197 случаях причиной смерти стало основное хроническое заболевание.