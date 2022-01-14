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14.01.2022 15:47
Рубрика: Власть

Ревакцинацию от коронавируса в ЦВО завершат к 1 февраля

Текст: Юрий Гаврилов

К 1 февраля текущего года планируется завершить ревакцинацию военнослужащих Центрального военного округа, а также организаций и учреждений Минобороны РФ. Об этом сообщил в пятницу командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

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По его словам, для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в медицинские учреждения округа поставили более 350 тысяч доз вакцины. "На сегодня в ЦВО уже ревакцинировано почти 145 тысяч военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Проведение вакцинации и ревакцинации позволили снизить заболеваемость в два раза. Особое внимание уделили ревакцинации на российских военных базах в Центральной Азии, которую мы уже завершили", - сказал Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в границах ответственности военного округа во всех подразделениях на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по предупреждению заболеваемости и воспрепятствованию распространения новой короновирусной инфекции. На контрольно-пропускных пунктах соединений, воинских частей и учреждений постоянно дежурят медицинские работники, организована барьерная термометрия и выдача индивидуальных средств защиты.

Надо иметь в виду, что эти военные санитарные меры охватывают территорию трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. Кроме того, в состав ЦВО структурно входит ряд наших военных объектов за рубежом. В частности, 201-я военная база РФ в Таджикистане, объединенная российская военная база в Киргизии, а также воинские подразделения на территории Казахстана.

Власть Безопасность Армия Вакцинация от коронавируса

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