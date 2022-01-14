Рябков о военной инфраструктуре РФ на Кубе и в Венесуэле: Не хочу ничего исключать

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил в интервью телеканалу RTVI, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Рябков также отметил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), если США продолжат оказывать военное давление на Россию. "Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского Военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва не хочет развития такого сценария. "Дипломаты должны договориться", - добавил он.