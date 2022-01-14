Рослесинфорг подготовит документы для "лесного" кадастрового учета

Рослесинфорг займется подготовкой документов для кадастрового учета всех лесных участков в составе земель лесфонда. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Как отметил глава ведомства Павел Чащин, кадастровый учет участков лесного фонда наравне с лесоустройством является неотъемлемой частью мероприятий, направленной на надлежащее содержание и контроль за использованием лесных ресурсов.

"Наша задача навести порядок в учете лесных участков, что пресечет возможность изъятия таких участков из государственной собственности", - сказал он.

Сейчас учтены в ЕГРН и поставлены на кадастровый учет лесные участки общей площадью 316,9 млн га, что составляет около 27,6% от общей площади земель лесного фонда.