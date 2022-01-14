России потребуется 300 тысяч специалистов по ТИМ-технологиям

Почти все регионы готовы к внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве. Об этом сказал замглавы Минстроя Константин Михайлик на Гайдаровском форуме.

С января нынешнего года использование ТИМ стало обязательным для строительства по госзаказу. Более 95% регионов готовы к внедрению ТИМ-моделирования, рассказал Михайлик. Они утвердили "дорожные карты", начали обучение госзаказчиков, определили список технологических решений, обеспечили закупку программного обеспечения.

Критически важным остается вопрос кадрового обеспечения. К 2024 году надо обучить и дообучить 300 тысяч новых специалистов по информационному моделированию.

Уже есть программное обеспечение российского производства, эффективное и удобное, отметил Михайлик. Однако оно не объединено в одну линейку. К концу 2022 года должна быть сформирована платформа, через которую новые участники смогут получить доступ к программным продуктам, будет налажена интеграция этого программного обеспечения с государственными информационными системами, надзорными органами.

Пока внедрение ТИМ в России несколько отстает от уровня других стран, отметил Михайлик. В 2020 году рынок ТИМ-технологий в мире составлял уже 6 млрд долларов.

За счет внедрения этих технологий сокращаются сроки строительно-инвестиционного цикла. Достоверное планирование стоимости объекта, улучшение управления рисками позволяет снизить себестоимость строительства на 10-15%, добавил Михайлик.