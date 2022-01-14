Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:57 14.01.2022

Российские банки выдали за год рекордный объем ипотеки

Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2021 года в России достиг максимума за всю историю наблюдений: в прошлом году выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн руб. По сравнению с показателями 2020 года, по предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, рынок вырос на 7% в количественном выражении и на 28% в денежном.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аналитики подсчитали, что в декабре 2021 года банками было выдано около 194 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 647 млрд руб.

Фото: iStock
Объемы ипотеки выросли из-за предновогодних акций

Рост ипотечного кредитования связан с беспрецедентно благоприятными условиями для ипотеки, говорит замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов. Банк России первую половину года проводил мягкую денежно-кредитную политику, ставки по ипотеке в рыночном сегменте находились на историческом минимуме. Кроме того, рекордный объем кредитов - почти 640 тыс. кредитов на 1,6 трлн рублей - был выдан в рамках льготных ипотечных программ.

Около четверти всех выданных в стране ипотечных кредитов пришлось на "Льготную", "Семейную" и "Дальневосточную" ипотеки.

Дополнительным стимулом для рынка становится господдержка индивидуального жилищного строительства, в том числе распространение на данный сегмент программ субсидирования ставок по ипотеке. По мнению аналитиков, увеличению объемов кредитования граждан в секторе ИЖС будет способствовать внедрение в частном домостроении механизма счетов эскроу. Как показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, потенциальный спрос на ипотеку на частные дома при обязательном условии строительства профессиональными девелоперами может в ближайшие пять лет вырасти в шесть раз и достичь более 100 тыс. кредитов ежегодно.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
13.01.2022

Хуснуллин назвал способы для поддержки спроса на новое жилье

Хуснуллин назвал способы для поддержки спроса на новое жилье

Для поддержания спроса на новое жилье необходимо, чтобы доходы населения росли не менее чем на 2,5% в год. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. "Можно также расширять льготные категории граждан", - уточнил он

Жилая недвижимость
11.01.2022

Эксперты посоветовали, как утихомирить шумных соседей

Эксперты посоветовали, как утихомирить шумных соседей

Сосед делает ремонт уже несколько месяцев, дрель и перфоратор не умолкают целыми днями. Вправе ли он так шуметь и что могут предпринять соседи, чтобы добиться тишины, рассказали юристы

Ипотека
10.01.2022

Ипотечные ставки становятся двузначными

Ипотечные ставки становятся двузначными

Ипотечные ставки переходят порог 10%. Так, банк ВТБ с 11 января повышает на один процентный пункт ставку в рамках базовых программ по ипотеке. Она вырастает до 10,3% как по ипотеке на новостройки, так и для строящегося жилья