Российские банки выдали за год рекордный объем ипотеки

Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2021 года в России достиг максимума за всю историю наблюдений: в прошлом году выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн руб. По сравнению с показателями 2020 года, по предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, рынок вырос на 7% в количественном выражении и на 28% в денежном.

Аналитики подсчитали, что в декабре 2021 года банками было выдано около 194 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 647 млрд руб.

Рост ипотечного кредитования связан с беспрецедентно благоприятными условиями для ипотеки, говорит замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов. Банк России первую половину года проводил мягкую денежно-кредитную политику, ставки по ипотеке в рыночном сегменте находились на историческом минимуме. Кроме того, рекордный объем кредитов - почти 640 тыс. кредитов на 1,6 трлн рублей - был выдан в рамках льготных ипотечных программ.

Около четверти всех выданных в стране ипотечных кредитов пришлось на "Льготную", "Семейную" и "Дальневосточную" ипотеки.

Дополнительным стимулом для рынка становится господдержка индивидуального жилищного строительства, в том числе распространение на данный сегмент программ субсидирования ставок по ипотеке. По мнению аналитиков, увеличению объемов кредитования граждан в секторе ИЖС будет способствовать внедрение в частном домостроении механизма счетов эскроу. Как показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, потенциальный спрос на ипотеку на частные дома при обязательном условии строительства профессиональными девелоперами может в ближайшие пять лет вырасти в шесть раз и достичь более 100 тыс. кредитов ежегодно.