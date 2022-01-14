Российский фильм "Страна Саша" вошел в программу Берлинале "Поколение 14+"

Международный Берлинский кинофестиваль продолжает делиться подробностями о том, как пройдет и что покажет в 2022 году. Сегодня 72-й Берлинале частично объявил программы "Поколение" (Generation) и "Поколение 14+" (Generation 14+), а также программу сериалов и проекты, которые войдут в секцию копродукции - совместного производства разных стран - Berlinale Co-Production Market.

К сожалению, проектов из России мало, а точнее - всего один. Но это уже, можно сказать, к радости. Фильм "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой вошел в программу Generation 14+. В этой же программе среди шести названных проектов, есть и один из Казахстана - "Схема" режиссера Фархата Шарипова с участием российских актеров. В частности, в нем снималась актриса Виктория Романова.

О фильме же "Страна Саша" известно, что он снят по одноименной книге Галы Узрютовой. Главный герой - Саша - выпускник школы, у которого нет отца. Ему предстоит найти себя и разобраться в отношениях с матерью, которая никак не может отпустить сына. Саше хочется рисовать, но мать предпочитает, чтобы карьера сына сложилась в другом направлении. На фоне этих волнений Саша встречает девочку - Женю, в которую влюбляется... Пара едет в Калининград, чтобы проверить себя и свои чувства и избавиться от страхов.

Картина с Марком Эйдельштейном, Марией Мацель, Евгенией Громовой, Дмитрием Ендальцевым в главных ролях в Берлине будет показана впервые - в рамках программы состоится ее мировая премьера. Молодого режиссера Юлию Трофимову киносообщество знает по короткометражным фильмам, которые побывали более чем на 70 мировых фестивалях. А широкий российский зритель знаком с ней по сериалу "Инсталайф". Продюсеры картины "Страна Саши" - Катерина Михайлова и Константин Фам, которые уже имеют неоднократный опыт работы с Берлинале и другими международными фестивалями.