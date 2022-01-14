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14.01.2022 15:59
Рубрика: Общество

Русист из Сербии: Интерес к русскому возрос после того, как РФ помогла Сирии бороться с террористами

Текст: Елена Новоселова
Популярность русского языка в школах Сирии повышается. Об этом говорят и лауреаты Пушкинского конкурса "РГ", и другие педагоги, работающие в стране. Только в Алеппо русский изучает около десяти тысяч человек.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В городских школах есть сотни детей от смешанных браков. Их мотивация учить русский язык - возможность уехать в Россию, чтобы учиться и работать, пишет газета "Известие". Русист с дипломом Санкт-петербургского педагогического университета Татьяна Федотова убеждена, что интерес к русскому языку возрос после того, как Россия помогла Сирии бороться с террористическими группировками. Особенно высока его популярность среди старшеклассников и студентов, которые мечтают учиться в России.

Фото: Michal Cizek / AFP
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По данным заведующего отделением русского языка в Высшем институте языков при государственном университете Алеппо Мустафы Османа, русский язык также изучают в Итаке, Хомсе, Дамаске. В Сирии хорошо помнят, как преподавался русский язык в советские времена. И нынешний интерес к языку Пушкина называют возрождением. Оно поддержано и государственной стратегией.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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