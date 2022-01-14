Серафим Саровский: развенчание мифов и подлинные факты

Сенсационные документы, касающиеся жизни великого святого Серафима Саровского, чей день памяти отмечают 15 января, читаются как захватывающий детектив. А когда узнаёшь, что за ними десятилетия розысков по архивам, понимаешь: мужество требуется не только доблестным сотрудникам МЧС, но и дотошным буквоедам.

А как без этого дерзко подвергать сомнению тома признанных авторитетов, рушить мифы, за столетия превратившиеся в священные догмы? А еще нужна искренняя любовь к святому и убежденность: правда превыше вымысла, из каких бы благочестивых побуждений он не рождался, и духовный подвиг любимого миллионами святого не нуждается в наших фантазиях. Историку Валентину Степашкину, в одиночку решившегося воссоздающего подлинную биографию народного святого, всего этого не занимать.

1. История про мишку: откуда ноги растут?

Все слышали умилительную историю о том, как батюшка Серафим, став пустынником, то есть, перебравшись из монастыря в уединенный домик в лесу, где ничто не отвлекало его от молитвы, кормил с руки присмиревшего медведя. В христианстве святость - это возвращение рая, когда человек, пребывая в Богообщении, естественным образом находится и в гармонии и со всем живым. Историк Валентин Степашкин раскопал в рукописном отделе РГБ, в фонде митрополита Филарета рассказ монахини о том, как она выдумала это чудо Серафима Саровского.

"В книге Сказания о жизни и подвиге старца Серафима помещен рассказ старицы Дивеевской обители Матроны Плещеевой о том, что якобы она, бывши у отца Серафима, видела, как он кормил медведя и как по благословению старца и она сама кормила того медведя. Но сей рассказ вымышлен иеромонахом Иоасафом, как объявила сама Плещеева пред смертью. Долго страдая от водяной болезни, Плещеева привела себе на память забытый ею грех и в сознании, что Господь не посылает ей смерть, ожидая ее раскаяния во лжи, призвала к себе начальницу Екатерину Васильевну Ладыженскую и монастырского духовника, священника Василия Садовского и при них объявила, что она была научена Иоасафом и согласилась на то, чтобы в случае посещения обители членами Царской Фамилии рассказать, что якобы видела, как батюшка отец Серафим кормил медведя и как сама она кормила, чего вовсе не видала… Сделав это признание, Матрона вскоре скончалась…"

А вот реальное событие, связанное с медведем. Его описание найдено в письме игумена Саровской пустыни Исайи (Путилова) иеромонаху Авелю (Ванюкову): "О медведе: У Старца Серафима в Пустыни подле кельи был пчельник и несколько пеньков пчел. Обыкновенно осенью медведи ходят у нас по лесу, вот пришел было к пчельнику, у Старца хотел верно пообедать и начал ломать забор. Старец ощутил гостя, постучал по забору, кинув вокруг хлеба, и медведь ушел" (7 декабря 1849 года).

Впервые миф о кормлении медведя появился в "Сказании о жизни и подвигах Старца Серафима", вышедшем в 1844 году, через одиннадцать лет после кончины святого. И тут стоит заметить, что современники батюшки Серафима без одобрения относились к подобным фантазиям. Вот как отозвался о "Сказаниях" настоятель Саровского монастыря отец Исаия II сразу после выхода в свет произведения. "Новаго творения Ивана Тихонова (Толстошеева) о чудесах Серафима я не видал еще, да и не нахожу нужным видеть его, потому что жизнь праведнаго старца мне известна более, нежели Тихонову Ивану. Дивиться надобно, как публика слепо верит новому Магомету. Описываемыя чудеса по произволу Ивана мало заслуживают имоверности, или точнее сказать совсем не согласны с истиною, которая нам известна".

2. Падение с колокольни

Другая трогательная история - случай падения святого в детстве с колокольни - имеет под собой реальный факт. Правда и здесь не обошлось без гиперболизации. Прохор - это мирское имя праведного Серафима, родился в семье курского купца Сидора Ивановича Мошнина. Причем, как доказано Валентином Степашкиным, точная дата рождения святого 1754, а не 1759 год.

Купец Мошнин изготавливал и продавал глиняную посуду, но, будучи человеком набожным, взялся руководить и возведением большого каменного собора на месте сгоревшей деревянной церкви Сергия Радонежского. К несчастью, Сидор Иванович рано умер, и все дела семейства легли на плечи его вдовы Агафьи Фотиевны, женщины незаурядной. Она воспитывала детей, следила за семейным производством и надомной лавкой, руководила строительством. Понятно, что ребенка Агафье Фотиевне приходилось часто брать с собой. Как сообщают первые Сказания о святом, "во время строения сего храма однажды Агафия пошла на церковное здание, взявши с собою и сына своего, которому было тогда около семи лет, и как взошла на здание, то он, отлучась от нея, по детской неосторожности, упал с высоты здания на землю". Первые издания биографии старца так и пишут: "упал с высоты здания". Упал и остался жив - в этом был явный Божий промысел и покров Пресвятой Богородицы в спасении юного Прохора.

Но чем больше лет проходило с момента кончины святого, тем сильнее увеличивалась высота, с которой авторы повелевают падать безвинному отроку. Сергиево-Казанский собор и по сей день украшает Курск, его колокольня повыше окрестных многоэтажек, однако до сих пор тиражируется миф о том, что падение произошло именно с колокольни. Как доказал Степашкин, в 1761 году, когда и случилось это падение, колокольня еще не была возведена, но ведь и невредимое падение хоть с крыши высокого второго этажа, хоть с первого - все равно чудо.

Кстати, в советское время, когда народное почитание святого не прекращалось, из уст в уста передавалась легенда о чудесном падении. Но уже в Сарове, и тоже с колокольни. Живописать чудеса внешние всяко легче, чем рассказывать о незримом подвиге молитвы.

3. 1000-дневное молитвенном стоянии святого на камне

Проблема в описании жизни святого заключается в том, что рассказывать не о внешних событиях жизни, а о внутреннем подвиге молитвы, крайне трудно. Если внешних перипетий нет, то, собственно, и повествовать не о чем.

Все описания внешней жизни святого Серафима Саровского можно начинать с частицы "не". Батюшка Серафим не имел никакого отношения к политическим событиям или победам, как, например, преподобный Сергий Радонежский. Он не был основателем или даже просто экономом и настоятелем монастыря. Не возводил новые храмы, не наставлял членов императорской фамилии или видных писателей и философов, и как становится ясно, намеренно избегал участия в повседневных заботах Саровского монастыря. Не участвовал он и в не всегда спокойной и благолепной жизни общины. С 32 лет, когда Прохора Мошнина постригли в монашество, сорок семь лет он молился.

Вся жизнь святого укладывается в краткую цитату. "Преподобный Серафим потерял все вольной волей; он отказался от родного дома, отказался от сродства и племени, отказался от родных краев, ушел ни с чем, кроме Бога и молитвы, в монастырь. И там он себя отдал послушанию; внимательно, смиренно он принимал от Бога все, что Господь ему пошлет, и от людей - все, что они захотят возложить на его плечи. Он сломил свое своеволие, он отдал себя через людей до конца воле Божией; и ушел он в лес, в дальнюю пустыню, для того, чтобы ничего его не отделяло от Бога, но также для того, чтобы ничто не служило ему искусственной подпоркой, чтобы только благодать укрепляла его немощь, только верность Богу служила ему опорой… И 47 лет прожил он в различных подвигах отшельничества, молчальничества, затвора" (митрополит Антоний Сурожский). Но как описать эти сорок семь лет молитвы?

Возможно, именно эта сложность и породила историю о 1000-дневном молитвенном стоянии святого на камне. Как сообщает настоятель Исайя (Путилов) в своем письме иеромонаху Авелю (Ванюкову), "отец Серафим, когда только начал пустынную отшельническую жизнь в отдаленной от монастыря келии, то имел правило молитвенное чрезвычайно продолжительное (по его словам, одному близкому тогда монаху Авелю сказанных, именно: стоял неподвижно по 17 часов). И в таком положении подвизался более 3-х лет неизменно, с 1804 по 1808 год. А когда от напряжения ноги его отекли, сделались в ранах, то он такое правило уменьшил. Вот, впоследствии, и повторял старец в своей беседе: "Было время, Серафим стоял в своем правиле более тысячи ночей, как камень неподвижно". Эти слова и теперь у некоторых на памяти" (от 7 декабря 1849 г.).

Но так как подвиг этот проходил тайно, более конкретных указаний, когда это было, не сохранилось. Зато историк Валентин Степашкин приводит документ, согласно которому в 1818 году батюшка Серафим вместе с несколькими саровскими монахами был награжден наперсным крестом в честь победы над французами в Великой Отечественной войне 1812 года. Эта награда была именно за молитвенный подвиг Серафима Саровского.

С 1824 года Серафима Саровского уже называют святым старцем, и число желающих попасть к нему растет. По свидетельству очевидцев, толпы стремящихся получить благословения старца так велики, что они перекрывают монастырскую площадь. До самой кончины в январе 1833 года батюшка станет принимать людей, исцелять, вразумлять, учить евангельским истинам, встречая каждого словами любви: "Здравствуй, радость моя!" Только вот рассказывать о таком подвиге, подвиге молитвы, веры и любви трудно. Вот и создаёт народная молва благочестивые мифы. В которых святость старца уж точно не нуждается, она и без них неоспорима.