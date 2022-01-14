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Сериал "Квантовый скачок" получит сиквел

Новости
    14.01.2022, 15:23
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский научно-фантастический сериал "Квантовый скачок", выходивший в эфир с 1989 по 1993 годы, получит сиквел. По информации THR, телеканал NBC, транслировавший шоу, заказал пилотную серию продолжения.

Действие будет разворачиваться через 30 лет после сюжета оригинального сериала.

- Прошло 30 лет с тех пор, как доктор Сэм Беккет (Скотт Бакула) вошел в ускоритель и исчез. Теперь собрана новая команда, чтобы перезапустить проект в надежде понять тайны, стоящие за машиной и человеком, который ее создал, - сообщается в описании.

При этом официально присутствие Скотта Бакулы в сериале пока не подтверждается.

Фото: kinopoisk.ru
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"Квантовый скачок" повествовал о физике Сэмюэле Бэккете, который в попытке проверить свою теорию о путешествиях во времени застревает в прошлом. Далее герой перемещается из одной жизни в другую, спасает людей, сохраняя надежду, что очередной скачок вернет его в его собственное время.

Актер Дин Стоквелл, сыгравший Эла Калавичи, напарника главного героя, скончался в ноябре 2021 года.

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