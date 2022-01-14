В Саудовской Аравии найдена сеть погребальных аллей из 17 тысяч гробниц

Исследователи из Университета Западной Австралии (UWA) выявили сложную сеть погребальных аллей на северо-западе Аравии.

Как сообщает портал Heritage Daily, исследование проводилось на территории площадью 160 тысяч квадратных километров. В ходе анализа спутниковых снимков и кадров аэрофотосъемки было выявлено более 17 тысяч гробниц. Примерно 11 тысяч гробниц составляли часть погребальных аллей возрастом 4500 лет.

"Наиболее плотные концентрации наблюдаются на базальтовых равнинах или горных перевалах, где аллеи расположены вблизи постоянных источников воды и выровнены между оазисами, в том числе в Хайбаре, Алуле и Тайме", - сообщает издание.

"Чем больше мы узнаем о древних жителях северо-западной Аравии, тем больше нас вдохновляет то, как наша миссия отражает их мышление: они жили в гармонии с природой, чтили своих предшественников", - сказал изданию Popular Archaeology генеральный директор RCU Амр Альмадани.