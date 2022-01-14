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14.01.2022 09:49
Рубрика: Власть

Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу 14 января министр обороны России Сергей Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником.
Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Он отметил, что военнослужащие с честью выполняют свой служебный долг и способствуют укреплению оборонного потенциала страны. "Личный состав войск не раз доказал свой профессионализм и готовность действовать в самых сложных условиях", - подчеркнул министр обороны.

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Шойгу напомнил о наиболее ярких страницах в истории трубопроводных войск. Это - выполнение боевой задачи по подаче горючего Ограниченному контингенту советских войск в Афганистане, участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, землетрясения в Армении, в тушении лесных пожаров в 1972 и 2010 годах. И, конечно же, развертывание в 2014-2015 и 2019-2020 годах сотен километров трубопроводных линий для подачи пресной воды в города и другие населенные пункты Крыма.

В Минобороны РФ рассказали, что трубопроводные войска входят в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Военные трубопроводчики выполняют задачи по обеспечению непрерывной доставки горючего на значительные расстояния. На вооружении этих войск стоят сборно-разборные полевые магистральные трубопроводы, трубомонтажная техника, другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи.

Справка "РГ"

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в Вооруженных силах России Дня трубопроводных войск - он отмечается 14 января. В этот день в 1952 году в соответствии с директивой Военного министра СССР был сформирован первый отдельный батальон перекачки горючего по трубопроводу.

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