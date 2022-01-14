Силуанов объявил о пройденном пике инфляции в России

Пик инфляции в России пройден, дополнительных бюджетных стимулов для разогрева экономика нет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Инфляция - это одна из тех проблем, которые мы получили с прошлого года, - сказал министр в интервью РБК. - Причины в конечном счете - это всегда монетарные факторы, и монетарные факторы были вызваны тем, что мы стремились поддержать граждан, экономику в условиях, когда вводились ограничительные меры. Сработало? Сработало. Но последствия мы видим - инфляция".

По словам Силуанова, фактически спрос в экономике был "накачан" через деньги, при этом предложение товаров и услуг осталось на прежнем уровне, в связи с чем и произошел скачок инфляции. "На наш взгляд, в целом мы прошли это (пик инфляции)", - заключил Силуанов, добавив, что Банк России сейчас "делает шаги, чтобы побороть инфляционное давление".

По итогам 2021 года инфляция в России достигла 8,39% против 4,9% годом ранее. Цель Банка России - уровень инфляции вблизи 4%. Регулятор рассчитывает на снижение показателя до 4-4,5% в 2022 году. Для этого он сохраняет жесткую денежно-кредитную политику и повышает ключевую ставку, которая сейчас составляет 8,5% против 4,25% в начале прошлого года.