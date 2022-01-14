Силуанов оценил общий долг мировой экономики

В условиях мягкой монетарной политики - в том числе и во время пандемии коронавируса - общий долг мировой экономики вырос до 260% ВВП. Об этом сообщил в выступлении на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

"Последние несколько лет очень сильно наросли долги. Если мы посмотрим, то сегодня общий долг мировой экономики составляет около 260% ВВП. Причем вырос очень здорово как государственный долг, так и корпоративные долги", - рассказал Силуанов.

Во время пандемии государства "разогревали" экономики с помощью мягкой монетарной и бюджетной политики, что привело к быстрому росту инфляции, и сейчас главный вопрос заключается в том, как выходить из этого тренда, сказал министр финансов. "А выходить как? Повышением процентных ставок, сокращением избыточных дефицитов бюджетов. А это очень болезненный процесс", - заключил Силуанов.

Два ключевых мировых центробанка, эмитирующие две основные мировые резервные валюты - Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центробанк (ЕЦБ) - де-факто ведут мягкую монетарную политику (держат низкие или нулевые ставки, проводят программы "количественного смягчения") еще с прошлого мирового экономического кризиса 2007 года. Во время пандемии коронавируса программы количественного смягчения через выкуп с рынка облигаций и стимулирования вложений в реальную экономику были усилены. Побочным эффектом такого стимулирования экономической активности стали появление "пузырей" в ряде секторов фондового рынка и быстрый рост инфляции.

Так, в 2021 году инфляция в США стала рекордной с начала 1980-х годов, дойдя до 7%, в еврозоне, по предварительным данным, она составила 5%, чего не было за всю историю существования евро. О постепенном сворачивании программы выкупа активов ФРС объявила в конце 2021 года (вероятно, она завершится весной-летом), ЕЦБ планирует приступить к постепенному сворачиванию программы в первом квартале. Не исключено, что оба регулятора могут приступить в 2022 году и к повышению процентных ставок.