Силуанов рассказал о динамике инфляции в 2022 году

Российский Минфин рассчитывает к концу 2022 года выйти на положительные результаты в борьбе с инфляцией. Об этом заявил в выступлении на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

"Мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. Те проблемы - проблемы, в первую очередь, инфляционного характера - считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов", - сказал Силуанов.

По данным Росстата, в 2021 году инфляция стала рекордной за последние шесть лет - 8,4%. По итогам 2020 года инфляция составила 4,9%. На фоне быстрого ускорения роста цен Банк России почти весь прошлый год повышал ключевую ставку, доведя ее с рекордно низких 4,25% до текущих 8,5%.

Постоянная цель Банка России по годовой инфляции составляет 4%. К концу 2022 года инфляция снизится до 4-4,5%, рассчитывают в ЦБ.