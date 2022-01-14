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14.01.2022 13:17
Рубрика: Экономика

Силуанов: Рост ВВП в 3% должен сопровождаться ростом доходов граждан

Текст: Роман Маркелов

Рост российской экономики не ниже 3% в год должен быть сопровожден повышением доходов граждан. Об этом заявил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Евгений Курсков/ ТАСС
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"Нам важно создать условия, чтобы действительно мы росли на уровне 3%, не ниже. И, собственно, в прогнозах наших так и есть. Под это много что сделано. Важно здесь, конечно, нам действительно сделать так, чтобы этот рост приносил качество роста. Чтобы доходы граждан росли, чтобы граждане чувствовали эти изменения", - подчеркнул министр финансов.

По словам Силуанова, в первую очередь рост ВВП должен быть основан на частных инвестициях. И В России, и в мире неравенство тормозит экономический рост. "Нам необходимо помогать за счет богатых людям с низким достатком, чтобы у нас рос средний класс как элемент, который обеспечит стабильность, в том числе экономического роста", - считает Силуанов.

На текущий момент Минэкономразвития прогнозирует, что российская экономика в 2022 году вырастет на 3%. Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что фактический рост может оказаться ниже этого прогноза.

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2021 года рост реальных доходов населения составлял 4,1% к тому же периоду 2020 года.

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