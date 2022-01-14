Новости

В США снимут ремейк российского фильма "Дурак" Юрия Быкова 17:21
Стало известно место похорон телеведущего Михаила Зеленского 16:08
Светлана Немоляева рассказала о работе с Мягковым и Вознесенской 15:55
"Кинопоиск" примет участие в создании фильма Гая Ричи с Джилленхолом 15:40
Сериал "Квантовый скачок" получит сиквел 15:23

НЛО и мутанты: телеканал History анонсировал январские премьеры

Новости
    14.01.2022, 17:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: РИА Новости/ С. Дергунов Фото: РИА Новости/ С. Дергунов
Фото: РИА Новости/ С. Дергунов

Телеканал History анонсировал свои январские премьеры.

С 25 января по вторникам будут выходить документальные шоу "Проклятие острова Оук" и "НЛО: заговор молчания". Первое расскажет мистическую историю загадочного острова, где жители с XVIII века наблюдают таинственные огни и ищут старинный клад. Название второго говорит само за себя, в нём используются материалы Отдела исследований неопознанных воздушных явлений - специального подразделения минобороны США.

Третий проект стартует 18 января и тоже будет выходить по вторникам. Это - "Доказательство где-то рядом", где также затрагивается тема НЛО. Но не только: здесь речь пойдёт и о тайных обществах, неизученных гигантских животных, мутантах из морских глубин и прочих будоражащих воображение аномалиях.

Новости

Ко дню рождения Мольера выйдет премьера "Тартюфа" в рамках TheatreHD 15:14
Создатели "Ёлок" принесли извинения норвежскому фотографу 14:27
Вышел трейлер детектива "Сороки-убийцы" с Лесли Мэнвилл 13:58
Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла от COVID-19 13:45
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Финал фильма "Не время умирать" поставил новый мировой рекорд 12:36
Вышел русский трейлер фантастического боевика "Операция "Вторжение" 12:35
Видео: Канье Уэст попал под следствие из-за нападения на фаната 11:25
⧣ Россия
Фото: видеосервис START
Вышел трейлер сериала Данилы Козловского про вампиров и революцию 13:34
Умерла вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская 12:55
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ Dannysfx
Фото: съемки второго сезона "Благих знамений" с Теннантом и Шином 13:11
Вышел трейлер воторого сезона "Семейного брака" с Бренданом Глисоном 10:42
Умерла соратница Дэвида Линча Джойс Элиасон 10:22