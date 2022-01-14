НЛО и мутанты: телеканал History анонсировал январские премьеры

Телеканал History анонсировал свои январские премьеры.

С 25 января по вторникам будут выходить документальные шоу "Проклятие острова Оук" и "НЛО: заговор молчания". Первое расскажет мистическую историю загадочного острова, где жители с XVIII века наблюдают таинственные огни и ищут старинный клад. Название второго говорит само за себя, в нём используются материалы Отдела исследований неопознанных воздушных явлений - специального подразделения минобороны США.

Третий проект стартует 18 января и тоже будет выходить по вторникам. Это - "Доказательство где-то рядом", где также затрагивается тема НЛО. Но не только: здесь речь пойдёт и о тайных обществах, неизученных гигантских животных, мутантах из морских глубин и прочих будоражащих воображение аномалиях.