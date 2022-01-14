Токаев приказал смягчить наказание участникам беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал указание смягчить наказание для граждан, участвовавших в массовых беспорядках в начале январе, при отсутствии отягчающих обстоятельств. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - заявил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что во время массовых беспорядков были задержаны примерно 2 тыс. человек.