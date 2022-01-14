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14.01.2022 16:37
Рубрика: В мире

Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения ковида

Текст: Анастасия Селиванова
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Польские ученые обнаружили ген, который повышает риск тяжелого течения COVID-19 в два раза. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски. Примерно у каждого десятого европейца есть этот ген, и теперь его наличие можно считать четвертым по важности фактором при заражении коронавирусом наряду с возрастом, весом и полом.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"До сих пор мы считали возраст и ожирение основными факторами риска, но благодаря более чем полуторалетней работе польских ученых удалось выявить фактор, который стал четвертым в списке по степени тяжести течения COVID-19", - сказал Адам Недзельски на пресс-конференции, передает Rzeczpospolita.

Наличие гена, провоцирующего при заражении коронавирусом его тяжелое течение, будут учитывать при лечении пациентов. Вскоре будет разработан тест наподобие ПЦР для быстрого выявления нового фактора риска, сказал министр. Их появление ожидается в течение нескольких месяцев.

По словам профессора Марчина Монюшко, который руководил исследованием в Медицинском университете Белостока, всего было обследовано 20 тысяч человек. В Польше доля людей с геном риска составляет 14%, в среднем в Европе - 8-9%, в Индии - 27%, в Восточной Азии и Латинской Америке доля незначительна. Риск тяжелого течения заболевания у людей с таким геном выше в два раза, заключил Монюшко. Он также напомнил, что ковидом чаще и тяжелее болеют мужчины, люди с лишним весом и пожилые пациенты.

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