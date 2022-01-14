Ученые заявили, что мужчины в медицинских масках выглядят привлекательнее в глазах женщин

Специалисты Кардиффского университета провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что мужчины, носящие медицинские маски, выглядят привлекательнее в глазах женщин. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте университета.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
"Медицинские маски голубого цвета увеличивают привлекательность больше, чем маски другого типа", - говорится в документе.
Сообщается, что в исследовании приняли участие больше 40 женщин, которые оценивали привлекательность мужчин в масках различных типов и без них. Тестирование проводилось в начале прошлого года.
Ученые отмечают, что если до пандемии ношение маски снижало уровень привлекательности человека, то после того, как их ношение стало повсеместным, ситуация изменилась.