Ученые заявили, что мужчины в медицинских масках выглядят привлекательнее в глазах женщин

"Медицинские маски голубого цвета увеличивают привлекательность больше, чем маски другого типа", - говорится в документе.

Сообщается, что в исследовании приняли участие больше 40 женщин, которые оценивали привлекательность мужчин в масках различных типов и без них. Тестирование проводилось в начале прошлого года.

Ученые отмечают, что если до пандемии ношение маски снижало уровень привлекательности человека, то после того, как их ношение стало повсеместным, ситуация изменилась.