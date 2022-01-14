Ученые заявили, что мужчины в медицинских масках выглядят привлекательнее в глазах женщин

Новости

Московские поликлиники усиливают работу в связи с "омикроном" 16:41
20-летний механик погиб на последнем этапе "Дакара" 16:27
В Москве выявили более 700 случаев "омикрона" 16:27
Володин оценил назначение Грызлова послом в Беларуси 16:19
Песков опроверг сообщения об отмене бесплатной прививки от коронавируса 16:10
Стало известно место похорон телеведущего Михаила Зеленского 16:08
Теологов по исламу начали готовить ведущие светские вузы страны 16:07
После аномально низкого давления Москву ждет "барическая пила" 16:05
Светлана Немоляева рассказала о работе с Мягковым и Вознесенской 15:55
ЦРУ поддерживает программу подготовки элитных украинских сил 15:52
Ревакцинацию от коронавируса в ЦВО завершат к 1 февраля 15:47
Один военный ЛНР погиб при обстреле со стороны Украины 15:46
В Саудовской Аравии найдена сеть погребальных аллей из 17 тысяч гробниц 15:31
Евро на бирже превысил 88 рублей впервые с лета прошлого года 15:14
ВОЗ одобрила препарат для лечения от COVID-19 при диабете и гипертонии 15:08
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1948 года 14:56
Силуанов: Федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом 14:53
Путин поддержал предложение поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева 14:53
Бойкова считает, что могла избежать глупой ошибки на ЧЕ по фигурному катанию 14:52
В Ельцин Центре вандал повредил картину из коллекции Третьяковки 14:44
Минфин анонсировал новый план борьбы с коронавирусом 14:41
Лавров: У РФ нет привычки зазывать другие страны в союзники 14:37
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Бенине 14:30
Собранные по бюджетному правилу деньги могут вернуть в экономику 14:27
Премьер Австралии поддержал решение аннулировать визу теннисиста Джоковича 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 16:13
Рубрика: Общество

Ученые заявили, что мужчины в медицинских масках выглядят привлекательнее в глазах женщин

Текст: Дмитрий Кулемякин
Специалисты Кардиффского университета провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что мужчины, носящие медицинские маски, выглядят привлекательнее в глазах женщин. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте университета.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

"Медицинские маски голубого цвета увеличивают привлекательность больше, чем маски другого типа", - говорится в документе.

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

Сообщается, что в исследовании приняли участие больше 40 женщин, которые оценивали привлекательность мужчин в масках различных типов и без них. Тестирование проводилось в начале прошлого года.

Ученые отмечают, что если до пандемии ношение маски снижало уровень привлекательности человека, то после того, как их ношение стало повсеместным, ситуация изменилась.

Общество Соцсфера Социология

Главное сегодня

Собянин: В заболеваемости коронавирусом в Москве уже начинает доминировать "омикрон"
Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
Евро на бирже превысил 88 рублей впервые с лета прошлого года
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана
Генерал-майор ВКС России обвиняется в получении пятимиллионной взятки
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады